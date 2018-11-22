تعرف على مقاتلة F16 التي تمتلكها العديد من الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمير علي حجيزادة، قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، إن القواعد الأمريكية في المنطقة تعتبر أهدافا سهلة أمام الصواريخ الإيرانية على حد تعبيره.

00:10 شاهد.. عبارة "يجب محو اسرائيل" على صواريخ إيران.. وهتافات الموت لأمريكا باحتفالاتها فماذا تغيّر؟

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية على لسان حجيزادة قوله خلال مقابلة تلفزيونية إن القواعد في قطر والإمارات العربية المتحدة "ستضرب إن قام العدو بخطوة خاطئة"، على حد تعبيره.

وتابع الجنرال الإيراني قائلا إن "حاملات الطائرات الأمريكية (في المنطقة) أشبه بأهداف رماية بالنسبة لنا"، في الوقت الذي نقلت فيه الوكالة على لسان مسؤولين إيرانيين أن بلادهم "لن تتردد بتقوية وتطوير قدراتها العسكرية، بما فيها القوة الصاروخية، التي تهدف بشكل كامل لأغراض دفاعية".

ويذكر أن الصواريخ الإيرانية تظهر في العادة حاملة عبارات مثل "يجب محو اسرائيل" بالإضافة إلى هتافات "الموت لأمريكا" باحتفالاتها وخصوصا في العروض العسكرية والتدريبات التي تجريها الجمهورية بالعادة.