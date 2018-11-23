سفير الإمارات بلندن: ندرس طلب عفو قدمته عائلة البريطاني هيدجز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال سفير الإمارات في لندن، سليمان المزروعي، إن بلاده تدرس طلب عفو تقدمت به عائلة البريطاني، ماثيو هيدجز، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس.

جاء ذلك في تصريح متلفز للسفير الإماراتي، حيث أكد على أن القضاة في بلاده اخذوا بعين الاعتبار كل الدلائل ضد هيدجز على مر أشهر، وذلك في رد على الاتهامات الموجه للبلاد بأن هيدجز لم يتلقى محاكمة عادلة، لافتا على أن العديد من الباحثين والطلاب زاروا الإمارات دون التعرض لمشاكل.

وأكد المزروعي على أن حكومتي بريطانيا والإمارات ناقشتا القضية مرارا خلال الأشهر الأخيرة.

ويذكر أن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أكد على أن الحكم ضد هيدجز جاء "بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته"،/ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.