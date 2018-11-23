محمد بن راشد يرحب بولي العهد السعودي: نحن معك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— "لك الوفا يا محمد من محبتك.. حليت دارك ما بين أهلك وخلانك".. بهذه الكلمات رحب الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات.

ووصل الأمير محمد بن سلمان في مستهل جولة خارجية إلى الإمارات، الخميس، وكان الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبليه.

وفي حسابه على "تويتر"، كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبيات شعر تحت عنوان "ترحيب" تقول:

"لك الوفا يا محمد من محبتك.. حليت دارك ما بين أهلك وخلانك

وفي ضيافة أبو خالد هو إيمينك.. وإنته يمينه وشانه واحد وشانك

نفرح بجيتك وتشرف مودينك.. يا كاسب المجد ربك ع الجدا عانك

أبوك سلمان يدري بأن تمكينك.. حفظ لبلادك وشاف الصدق في إيمانك

من أجل هذا عطاك العهد في إيدينك.. يا صاين العهد دام العز عنوانك

الله يديم المودة وربك إيعينك.. على المهمة ويكبت كل عدوانك

نحن معك صفنا واحد موالينك.. ع كل حال ترانا أوثق إخوانك".