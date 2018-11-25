سانا: إصابة 107 مدنيين بحالات اختناق جراء هجوم بغاز سام في حلب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصيب أكثر من 100 شخص بحالات اختناق نتيجة في ريف حلب، نتيجة استهداف المنطقة بقذائف تحتوي على غاز سام وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة على لسان قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي، قوله: "المجموعات الإرهابية استهدفت مساء اليوم الأحياء السكنية في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مشفيي الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لها نتيجة للمادة المخرشة التي استنشقوها جراء تلك القذائف ونتابع الإجراءات مع الطواقم الطبية في المشافي".

ونقل تقرير الوكالة عن مصادر طبية في مشفيي الرازي والجامعة إعلانهم عن "استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة وبعضها احتاج للدخول إلى العناية المشددة".

وذكرت الوكالة أن "وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حلب ردت بالأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف وأوقعت بين صفوف الإرهابيين خسائر كبيرة".