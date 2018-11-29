كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستينا فريلاند، الخميس، عن فرض عقوبات بموجب قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين ضد 17 مواطناً سعودياً مرتبطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتستهدف العقوبات الأفراد الذين يعتبرون، في رأي حكومة كندا، مسؤولين أو متورطين في القتل غير القانوني للصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب بيان وزارة الخارجية الكندية المنشور على موقعها الإلكتروني.

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وبموجب البيان، فإن هذه العقوبات تجمد فعليًا أصول هؤلاء الأفراد في كندا. كما أن إدراجهم في القائمة يجعلهم غير مقبولين في البلاد بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

وجاء في البيان أنه "بينما فرضت كندا عقوبات على هؤلاء المواطنين السعوديين السبعة عشر، فإننا نواصل المطالبة بمحاسبة شفافة وصارمة للظروف المحيطة بقتل خاشقجي. التفسيرات المقدمة حتى الآن من قبل المملكة العربية السعودية تفتقر إلى الاتساق والمصداقية".

وأكدت كندا التزامها بـ"دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم"، حسب نص البيان.