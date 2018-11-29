دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس، عن مصدر عسكري، لم تكشف عن هويته، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها"، بينما ردت إسرائيل عبر متحدثها العسكري بنفي أي إصابة لطائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر، لم يتم الكشف عن هويتها، في التقرير الذي نشرته الوكالة السورية، إن "دفاعاتنا الجوية أفشلت العدوان ورغم كثافته لم يحقق أي هدف من أهدافه، حيث تم التعامل مع جميع الأهداف المعادية وإسقاطها".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "التقارير عن إصابة طائرة إسرائيلية أو هدف جوي إسرائيلي هي تقارير كاذبة".