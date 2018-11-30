مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة، بمشاركة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين بحضور العديد من قادة العالم، وذلك في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بشأن مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين: "نفخر بك يا أسد الجزيرة، فأنت خير من يمثلنا".

وكان الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، قد رحب بمن حضورا فعاليات افتتاح قمة مجموعة العشرين، ودعا إلى تعزيز الحوار مع السماح أيضا باحترام الاختلافات، مشيرا إلى أن "العالم يجب أن يعرف أن المشاكل العالمية تتطلب حلولا عالمية وأن مشاكل مثل مستقبل الوظائف والتحكم في المناخ لا يمكن حلها بشكل فردي".

وشدد ماكري على إيجاد حلول لهذه المشاكل، قائلاً: "الحوار، الحوار، الحوار، نحن هنا لدفع حدود المستحيل". وقال إنه رغم اختلاف العديد من الدول، إلا أنها تتفق على تعزيز التنمية المستدامة.