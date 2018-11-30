مسؤول بالبيت الأبيض يكشف ما دار بين ترامب ومحمد بن سلمان بقمة العشرين

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دوانلد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "تبادلا المجاملات" في اجتماع زعماء مجموعة قمة العشرين في الأرجنتين.

ومع ذلك، قال ترامب إنه لم يجر أي نقاش مع ولي العهد السعودي، موضحا للمجموعة التي رافقته: "لم يكن لدينا نقاش".

ولم يقدم البيت الأبيض إفادة أخرى إلا قائلاً: "لقد تبادلا المجاملات في جلسة القادة"، حيث يتحدث المسؤولون مه بعضهم خلال تجمعهم لالتقاط صورة تذكارية.