نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

بن محفوظ: اتفاقيات ضخمة مع مصر خلال زيارة محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، عن موعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد، في أعقاب مشاركته بقمة العشرين التي استضافتها الأرجنتين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الإلكتروني.

ونقلت الوكالة عن الرئاسة الجزائرية قولها إن ولي العهد السعودي يقوم بداية من يوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأنه "في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية"، سيكون الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى البلاد "على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

ووفقا لبيان الرئاسة الجزائرية فإنه تأتي هذه الزيارة "لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وقبل وصوله إلى الأرجنتين، الأربعاء الماضي، كان الأمير محمد بن سلمان قد قما قبلها بجولة عربية شملت 4 دول وهي الإمارات والبحرين ثم مصر وتونس.