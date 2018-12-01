الإمارات تعلن عن "إنجاز تاريخي" بشأن جواز سفرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) السبت، أن بلادها "حققت اليوم تزامنا مع عام زايد واليوم الوطني الـ47 للدولة إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين".

ولفتت الوكالة إلى أن جواز السفر الإماراتي "أصبح الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالميا بجدارة"، حسبما نقلت (وام) على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الوكالة أنه "بحسب مؤشر (باسبورت إندكس)، الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84 في المائة من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر/ كانون الأول 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر/ كانون الأول 2018".

بدوره، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على موقع "تويتر"، إنه "في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة.. العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".

واحتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالأمر، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه "إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة"، لافتا إلى أن "تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية تأكيد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في تصريح له بهذه المناسبة "إن هذا الإنجاز يعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية".