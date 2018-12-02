العساكر ينشر فيديو للحظة وصول محمد بن سلمان إلى موريتانيا

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للحظة وصول الأخير إلى موريتانيا، وذلك بعد مشاركته في قمة العشرين التي استضافتها الأرجنتين.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار نواكشوط.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزفا السلامان السعودي والموريتاني. كما تم استعراضا حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس الموريتاني، ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.