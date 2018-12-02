دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن "العالم لن يطمئن ما لم يتم الكشف عن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

واعتبر أردوغان أن "العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئن؛ حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة قتل خاشقجي".

ويقول أردوغان أنه "من اللحظة الأولى التي علمنا فيها بالجريمة حشدنا جميع طاقاتنا من أجل الكشف عن ملابساتها"، مشددا على أن "الحقيقة التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق وأخيرًا الاعتراف بوقوعها، تجلت بفضل الموقف التركي الحازم".