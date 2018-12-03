التحالف: تسهيل إخلاء 50 من جرحى المقاتلين الحوثيين إلى مسقط للعلاج

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، بـ"تسهيل إجراءات إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلّحة إلى (مسقط) لدواعي إنسانية".

وذكر المالكي أن ذلك يأتي "ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولفت المالكي أن "طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل، الإثنين، إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك".

واختتم المالكي تصريحه بـ"التأكيد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية؛ وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".