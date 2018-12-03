دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غرَّد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الإثنين، بشأن أعياد بلاده الوطنية التي احتفلت بها دولته مؤخرا.

وشهدت الإمارات، الأحد، احتفالا حضره الآلاف بمناسبة ذكرى يومها الوطني الـ47، بينما قال قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "رسائل الإمارات في أعيادها الوطنية واثقة مطمئنة، فالبيت الداخلي متوحّد والثقة في القيادة قوية".

كما أضاف قرقاش أن "المشهد الاقتصادي مبشر، ورؤية المستقبل طموحة ومستندة إلى جيل متعلم وواع، ودورنا الدولي مؤثر ومبني على مصداقية القول والفعل، استقرار واستمرار النهج مفتاح النجاح".