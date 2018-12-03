نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الإثنين، استعدادها "للتعاون مع المجتمع الدولي" لـ"حل" الأزمة اليمنية في "أقرب وقت ممكن"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجیة الإیرانیة، أعلنت طهران ترحیبها ودعمها لـ"بدء الحوار الیمني الیمني في السوید".

ورأت إيران أن "المساعي لإنهاء الأزمة والكارثة الإنسانیة في الیمن هي مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم في الوقت الراهن".

ودعت إيران جمیع الأطراف الیمنیة إلى "المشاركة البناءة والمسؤولة" في محادثات السويد، وذلك من خلال "اتخاذ خطوات لبناء الثقة، وتوفیر الأرضیة اللازمة للتوصل إلي اتفاق شامل ینهی المعاناة والحصار الظالم ضد الشعب الیمني"، حسب البيان.

وتحدثت إيران عن "الحل السیاسي القائم علي الحوار، الیمني- الیمني لتسویة الأزمة في الیمن"، داعية المجتمع الدولي "للعب دور فعال ونشط، بما في ذلك ممارسة الضغط علي الدول المصدرة للسلاح إلى المعتدین لتسهیل عملیة السلام، ولیسمحوا للشعب الیمنی تقریر مصیره بعیدا عن تدخل القوى الأجنبیة".

وأشارت وزارة الخارجیة الإیرانیة في بیانها إلى أن "التجربة المریرة لما یقرب من 4 سنوات من الحرب والاعتداء المدمر علي الشعب الیمني، لم یحقق أیا من الأهداف السیاسیة والسلطویة لدعاة الحرب، وفقط أفضى إلى تدمیر الموارد الاقتصادیة والبنیة التحتیة وموت الآلاف من النساء والأطفال وغیرهم من أبناء الشعب الیمني المضطهد، لكنه شعب مقاوم وممانع، وحدوث كارثة إنسانیة شاملة".

كما شددت إيران على "الحاجة الملحة لتسریع عملیة إرسال المساعدات الإنسانیة إلي الیمن"، مضيفة أن "الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة والمأساة الإنسانیة في الیمن هي مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم في الوقت الحاضر"، حسب بيانها.