ملك الأردن يتسلم التقرير النهائي لسيول البحر الميت: الموضوع مهم جدا

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، التقرير النهائي الشامل للجنة المستقلة التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، التي ضربت البلاد مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) التفاصيل، حيث التقى ملك الأردن مع رئيس وأعضاء اللجنة في قصر الحسينية، ووجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.

وخلال اللقاء، شدد العاهل الأردني على أن التقرير الذي تم تسليمه للحكومة اليوم له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.

وقال العاهل الأردني بعد أن استمع من رئيس اللجنة محمد صامد الرقّاد عن أبرز ما تضمنه التقرير، إن "الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي".

وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم التي بذلوها، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد خلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات "أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع".

كما أوصت اللجنة بـ"ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات".

كما تضمنت "التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي".

وأوصت اللجنة بـ"ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتنظيم الرحلات المدرسية وتفعيل الرقابة عليها، وإعداد آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظمة للرحلات المدرسية".

وجاء من بين التوصيات "ضرورة إقرار تشريعات تنظم سياحة المغامرة، بحيث تتضمن المواقع المقبولة كوجهة لهذه السياحة، واشتراط معايير خاصة في المكاتب السياحية والأدلاء السياحيين في مجال سياحة المغامرة، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.