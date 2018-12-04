الجنرال ماكنزي: البغدادي يجري هربا في الصحراء للنجاة بحياته

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، المرشح لتولي رئاسة القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، بأن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" يجري هربا في الصحراء على الحدود بين العراق وسوريا للنجاة بحياته.

وقال ماكنزي، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول تعيينه قائدا للقيادة المركزية، إن "البغدادي شخص خائف جدا يجري هربا للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا".

ولم يحدد الجنرال فرانك ماكنزي، خلال جلسة الاستماع، جدولاً زمنياً لإلقاء القبض على البغدادي أو قتله، لكنه قال إنه يعتقد أن قدرات زعيم تنظيم "داعش" قد تضررت بشكل كبير.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى الحملة العسكرية المستمرة التي يقودها التحالف الدولي ضد مواقع داعش المتبقية. وتابع بالقول: "طالما أنت قلق إذا كنت ستعيش أو تموت في غضون ساعة أو نحو ذلك، فمن الصعب التخطيط لهجمات ضد ديترويت".