حزب الله يرفض التعليق على عملية "درع الشمال" الإسرائيلية

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- قال المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني لـCNN إنه "لا يوجد تعليق من الحزب" بخصوص إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية باسم "درع الشمال" على طول حدوده الشمالية مع لبنان، بسبب الأنفاق التي قال إن حزب الله اللبناني- المجموعة السياسية/ العسكرية المدعومة من إيران- قام بحفرها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، إطلاق "حملة درع الشمال"، وذلك بهدف "كشف وإحباط أنفاق إرهابية هجومية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية" على الحدود الشمالية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، موضحا أن حملة "درع الشمال" التي أطلقتها قيادة المنطقة الشمالية بالجيش تأتي بمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.

على صعيد متصل، قال الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مالين جنسن، لـCNN: "إن اليونيفيل على علم بالتقارير الإعلامية. تقوم اليونيفيل بالاتصال مع جميع المعنيين لضمان استخدام الأطراف آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل؛ للحفاظ على الهدوء والاستقرار المستمرين. الوضع في منطقة عمليات قوة اليونيفيل لا يزال هادئا".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي حذر حزب الله وجنود الجيش اللبناني ونصحهم بـ"الابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية"، حسب أدرعي.