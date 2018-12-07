نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الأمم المتحدة؛ لتبني مشروع قرار أمريكي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها الأمم المتحدة حركة حماس الفلسطينية بالاسم في قرار، لكن مشروع القرار لم يحصل على أغلبية الثلثين خلال تصويت الدول الأعضاء بالجمعية العامة.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد أدان المشروع حماس لـ"إطلاق الصواريخ بصورة متكررة على إسرائيل، وللتحريض على العنف بما يعرض المدنيين للخطر".

ويطالب المشروع حماس والأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بـ"وقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة ومن ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا".