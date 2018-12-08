دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بداية من الدورة المقبلة (في عام 2019)، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة تضع الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن توجيهات الشيخ خليفة "تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية"، مضيفا أن "المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي".

وبدوره، قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على تويتر، إنها "خطوة إضافية لتعزيز دور المرأة ومساهمتها في صنع القرار الوطني"، مضيفا أن المرأة "شريك وداعم لمسيرة البناء والتنمية ونموذج في العطاء والتميز.. أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل".

في الوقت نفسه، وصفت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي رفع نسبة تمثيل المرأة بأنه "خطوة تاريخية وسبق لدولة الإمارات على مستوي الوطن العربي"، مضيفة أنها "تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية".

واعتبرت القبيسي أن "نهج الدولة في تمكين المرأة يمثل نموذجا متفردا يحتذى به على مستوى العالم"، وقالت إن "المرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل، وحققت نجاحات كبيرة خلال مشاركتها في العمل السياسي والبرلماني".