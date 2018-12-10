بتغريدة.. قرقاش يرد على "الإعلام الإيراني" بشأن مجلس التعاون الخليجي

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عدم استغرابه من "الإعلام الإيراني"، الإثنين، بشأن تناوله نتائج القمة الخليجية الـ39 التي استضافتها السعودية، الأحد.

وشدد قرقاش على أن مجلس التعاون الخليجي "مؤسسة باقية وناجحة"، وفقا لما كتبه في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال إنه "من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".