إيران تؤكد إجراء اختبار لصاروخ باليستي مؤخرا: تسبب في علو صراخ أمريكا

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إجراء اختبار لصاروخ باليستي مؤخرا، حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

واعتبر زادة أن "الرد الأمريكي عليه يثبت بأن هذا الاختبار الصاروخي مهم للغاية بالنسبة لهم وتسبب في علو صراخهم"، حسب تعبيره.

وحسب وكالة أنباء فارس، فإن زادة لم يشر إلى طراز هذا الصاروخ الذي تم اختباره مؤخرا.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء فارس، قال زادة: "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما".

وتابع: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام"، ليضيف بعدها أن "إبداء الأمريكيين رد الفعل تجاه بعض هذه الاختبارات مؤشر إلى مدى الضغط عليهم"، حسب قوله.

وقبل أيام، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيانا، كشف فيه أن إيران "أجرت للتو اختبارًا صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة".

وأضاف بومبيو أنه "يمتلك الصاروخ مجالاً يسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وفي أي مكان في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "اختبار الصواريخ انتهك القرار الأمني ​​رقم 2231 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة".