نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تحديد 10 دول "مثيرة لقلق خاص" بسبب تجاوزات من قبلها لقانون الحرية الدينية الدولي والذي يعود لعام 1998، وقد شملت القائمة المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال بومبيو في بيان نشره الثلاثاء، إن دول بورما والصين وإرتريا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وطاجكستان وتركمانستان، اشتركت أو تسامحت مع خروقات "ممنهجة ومستمرة وفاضحة للحرية الدينية".

كما وضع وزير الخارجية الأمريكي كل من روسيا وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستوضع تحت المراقبة بسبب اشتراك حكوماتها أو تسامحها مع خروقات صارخة للحرية الدينية.

وصنف بومبيو كل من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وحركة الشباب وبوكو حرام والحوثيين وداعش وداعش في خرسان وطالبان، كمنظمات "مثيرة للقلق".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيانه: "يواجه الأفراد حول العالم المضايقات والاعتقال والقتل في بعض الأحيان، كونهم فقط يحملون معتقدات معينة"، وأشار إلى أن أمريكا لن تقف متفرجة في وجه هذا الظلم، وأكد أن حماية الحرية الدينية حول العالم تشكل أولوية للسياسة الخارجية التي تتبعها إدارة ترامب.