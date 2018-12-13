تقرير لجنة حماية الصحفيين: تركيا "أسوأ سجان"

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- يُحتجز نحو 251 صحفياً أو أكثر في السجون بجميع أنحاء العالم، وفقاً للتقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين الصادر الخميس.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين ليس "اتجاها مؤقتا"، وأشار إلى أن الصين ومصر والسعودية سجنت عددا أكبر من الصحفيين مقارنة بالعام الماضي، وظلت تركيا "أسوأ سجان في العالم".

وسجلت السنوات الثلاث الماضية أكبر عدد من الصحفيين المسجونين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع مسارها، مع تسجيل أرقام متتالية في عامي 2016 و2017.

وظلت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حسب التقرير.