قرقاش: الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في البحر الأحمر ملهمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، جهود السعودية في منطقة البحر الأحمر بـ"ملهمة"، في معرض تعليقه على الكيان الجديد الذي كشفت عنه الرياض، الأربعاء.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد سلط الضوء على أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبير، الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث قال: "إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لنستطيع أن نتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا، وأعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض".

وتابع الجبير قائلا إن هذا الكيان "سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية في أن تستطيع أن تلعب دورا سلبيا في هذه المنطقة الحساسة".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يبين نظرة المملكة إلى البحر الأحمر وأهميته بالتزامن مع بدء جلسات الاجتماع.