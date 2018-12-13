نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن ترحيب بلاده بـ"اتفاق السويد" الذي تم بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال قرقاش: "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

وأضاف قرقاش أن "التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".

وتابع: "الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي".

وهنأ قرقاش المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن "ما تحقق اليوم"، مضيفا في تدويناته القصيرة: "ملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".

واختتم: "كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلن، الخميس، أن الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية خلال محادثات السويد.