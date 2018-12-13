مرشد إيران ينتقد أمريكا لدعم السعودية في حرب اليمن

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لدعمها المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة باليمن، قائلا إن واشنطن "شريكتها في الجريمة"، حسب تعبيره.

وقال المرشد الإيراني: "إنهم يستهدفون المستشفيات والمحال وتجمعات الناس. هم مجرمون. هذا هو وجه الولايات المتحدة"، حسب وسائل إعلام إيرانية نقلت خطابه.

وتحدث عن أنه "إذا كنت تريد معرفة الولايات المتحدة الأمريكية، فابحث عن المسؤولين الأمريكيين ورئيس الولايات المتحدة. لقد كشفوا بوضوح الوجه القبيح" لواشنطن، وفقا لقوله.

وذكر المرشد الإيراني، وهو الشخصية الدينية الأكثر نفوذا في البلاد، أن "السعودية تناضل من أجل إنهاء الحرب في اليمن المفضلة لديها، حيث إنها ترتكب جرائم هناك"، وفقا لتعبيره.

يشار إلى أن السعودية تقود "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، حيث تدعم الرياض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، كشف مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN عن صواريخ وطائرات بدون طيار ذكروا أن إيران زودت المتمردين الحوثيين بها لقتال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.