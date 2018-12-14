أول تعليق من بومبيو بشأن تصويت مجلس الشيوخ المتعلق بمقتل خاشقجي

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احترمت التصويت في مجلس الشيوخ، الخميس، لإدانة دور السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي وستواصل إشراك الكونغرس في الأمر.

وأوضح بومبيو: "رأينا بالتأكيد التصويت أمس. لدينا دائما احترام كبير لما يفعله الفرع التشريعي. ونحن على اتصال دائم بالأعضاء حتى نفهم بشكل كامل مخاوفهم".

01:44 شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

وتابع: "نقوم بأفضل مستوى لدينا لتوضيح سبب كون سياساتنا هي كما هي، وكيف يمكننا التأكد من أننا نحصل على السياسة الصحيحة للولايات المتحدة للحفاظ على بلدنا آمنة ".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر، الخميس، قرارا يدين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتهمة قتل خاشقجي، ما زاد من الضغوط على ترامب.

ويشير بومبيو إلى أن "الرئيس ترامب كان واضحا للغاية بشأن أهمية محاسبة أولئك الذين قتلوا جمال خاشقجي، ولكن مع أهمية حماية المواطنين الأمريكيين".

واستكمل بأن "هناك مئات الآلاف من الإيرانيين الذين قتلوا، وكانوا متورطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هناك خطر حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية. ستذكرون أن الإيرانيين وأجهزتهم المتفجرة قتلوا المئات من الجنود الأمريكيين. والرئيس ترامب عازم على التأكد من أننا نحمي أمريكا، مع محاسبة كل أولئك الذين ارتكبوا القتل الشنيع لجمال خاشقجي".

وجاءت تصريحات بومبيو من وزارة الخارجية الأمريكية في حضور وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الدفاع الكندي هارييت ساجان.