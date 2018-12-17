نتنياهو: نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن "تطبيع" بلاده مع الدول العربية، فضلا عن مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال نتنياهو: "هناك تغيير ملموس: العالم العربي يحتاج إلى التطوير والتكنولوجيا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتقنيات المتطورة".

وأضاف نتنياهو: "هناك علاقات تتبلور الآن بين شركات اسرائيلية وبين الدول العربية، ونحن الآن في عملية تطبيع مع العالم العربي".

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر موقع "فيسبوك"، فيديو لحديث نتنياهو بشأن إسرائيل وتعاملها مع الدول العربية.

نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي رئيس الوزراء نتنياهو: "حدث هنا تغيير كبير حيث العالم العربي يحتاج إلى التكنولوجيا وإلى الحداثة في المياه وفي الكهرباء وفي الطب وفي التقنيات المتطورة. وتتبلور الآن علاقات بين شركات إسرائيلية وبيت دول عربية. نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي" Posted by ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ on Monday, December 17, 2018

وتابع: "نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي بدون أن تم تقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين. الدول العربية تبحث عن علاقات مع الطرف القوي ورعاية قوتنا تعطينا قوة دبلوماسية".

واعتبر أن "علاقاتنا مع العالم العربي ستؤدي إلى تطبيع وستخلق الظروف لتطور العلاقات مع الفلسطينيين"، حسب قوله.