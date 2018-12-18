علاء الأسواني يغرد عن "أعداء الثورة المصرية" وتونس: لا جنة في أي بلد

نشر الثلاثاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تغريدة له على موقع "تويتر"، تحدث الروائي المصري الدكتور علاء الأسواني عمن سماهم "أعداء الثورة المصرية"، فضلا عن الأحوال في تونس.

وقال الأسواني إن "أعداء الثورة المصرية يغضبون بشدة عندما نشيد بثورة تونس"، مضيفا أنه "لا توجد جنة في أي بلد"، لكنها ستدرك بالقول: "تونس لديها مشاكل كثيرة لكنها على الطريق الصحيح".

وأضاف: "في تونس حرية التعبير وانتشار الوعي وقوة الحركات النقابية وتداول السلطة وخروج الجيش من السلطة والانتصار على الفكر الوهابي المتخلف؛ لذلك نحن فخورون بتونس".