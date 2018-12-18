آخر تطورات "محادثات طالبان" في الإمارات.. خان يعلق والحركة تتحدث

نشر الثلاثاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- قال المتحدث الرئاسي الأفغاني هارون تشاخانصوري للصحفيين إن الفريق التفاوضي الأفغاني وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبدء محادثات مع حركة طالبان.

وأوضح المتحدث الرئاسي الأفغاني أنه "وصل فريق التفاوض الأفغاني بقيادة كبير المفاوضين عبد السلام رحيمي إلى أبوظبي؛ لبدء حوار عن قرب مع وفد طالبان والاستعداد لعقد لقاء مباشر بين الجانبين".

بالإضافة إلى ذلك، يقول رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتعزيز عملية السلام في أفغانستان.

وأضاف خان: "لقد ساعدت باكستان في الحوار بين طالبان والولايات المتحدة في أبو ظبي. دعونا نصلي من أجل أن يؤدي ذلك إلى السلام وينتهي قرابة ثلاثة عقود من معاناة الشعب الأفغاني الشجاع. سوف تقوم باكستان بكل ما في وسعها لتعزيز عملية السلام".

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد هو جزء من المحادثات الجارية في أبو ظبي. فيما لم تؤكد الولايات المتحدة هذا الأمر.