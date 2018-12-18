دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي و"ضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، الثلاثاء، رفض بلادها "أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ، ورفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية".

كما أعربت عن "تقدير دولة الإمارات العميق للمملكة العربية السعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة"، مجددة تأكيد موقفها "الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم".

وأشارت إلى "إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية؛ ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

ونوهت إلى "موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة وتعزيز قيم العقلانية والوسطية تجاه منطقة تعاني من أخطار التطرف والإرهاب".