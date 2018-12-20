مسؤول في البنتاغون يتحدث لـCNN عن مصير الضربات الجوية في سوريا

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشبكة CNN إن انسحاب قوات بلاده من سوريا يعني على الأرجح نهاية الهجمات الجوية.

ورجح المسؤول وقف الضربات الجوية الأمريكية في سوريا بسبب عدم وجود مراقبين أمريكيين على الأرض لجمع معلومات المخابرات والنداءات الخاصة بالغارات.

وأضاف المسؤول أيضا أنه "من الممكن أن تستمر الطائرات بدون طيار في القيام بمهام استخبارية واستطلاعية، تماما كما تفعل في اليمن والصومال"، مشيرا إلى أن "تلك المهام يمكن أن تشمل الضربات".

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريتش قد قالت لشبكة CNN إنه "طالما أن هناك قوات أمريكية على الأرض سنقوم بضربات جوية ومدفعية لدعم قواتنا"، مضيفة: "لن نتكهن بالعمليات المستقبلية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أمر، الأربعاء، بالانسحاب "الكامل" و "السريع" للجيش الأمريكي من سوريا، معلنا أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش.