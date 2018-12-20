السعودية تعلن عن 4 "حلول عاجلة" بشأن الاستخبارات العامة

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت اللجنة الوزارية السعودية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بـ"حلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى"، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس.

وأقرت اللجنة عددًا من "الحلول العاجلة"، وفقا لما حاء على حساب وكالة الأنباء السعودية عبر موقع "تويتر" على النحو التالي:

1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير؛ للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة..

2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة

4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

ونقلت الوكالة أنه "المملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".