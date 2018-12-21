حماس ترحب بدعوة روسيا لعقد "لقاء مصالحة" مع حركة فتح: موقفنا ثابت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، ترحيبها بـ"الاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي حماس وفتح في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام"، حسب ما جاء على موقعها الإلكتروني.

وجاء تعليق حركة حماس على الدعوة التي جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأفادت حركة حماس، في تصريح صحفي، بأنها "إذ تثمن هذا الجهد المشكور لموسكو، تؤكد على موقفها الثابت وإصرارها المستمر لعقد أي لقاء يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة للكل الوطني؛ ليتسنى لنا جميعًا مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية، والمتمثلة في صفقة القرن من خلال رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تقوم على المقاومة وحمايتها، حتى نتمكن من استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة"، حسب تعبيرها.