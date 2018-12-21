كيف نظر قرقاش إلى فترة ماتيس في وزارة الدفاع الأمريكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي أعلن استقالته من منصبه، ساهم في "دعم السلام والاستقرار" في المنطقة.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال قرقاش إنه "من المهم أن نأخذ لحظة للاعتراف بدور الوزير ماتيس في دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، معربا عن تقديره لـ"فهمه العميق للقضايا".

واختتم قرقاش تغريدته بالثناء على ماتيس، ووصفه بأنه "إنسان محترم ومحترف".