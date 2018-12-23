مئات المغاربة أمام سفارتي النرويج والدنمارك بلافتات كتب عليها "Sorry"

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تجمع المئات من المغاربة، السبت، أمام سافرتي النرويج والدنمارك للتعبير عن تضامنهم مع ذوي وعائلات الفتاتين الاسكندنافيتين اللتين قتلتا في البلاد الأسبوع الماضي.

وحمل المتجمعون لافتات كتب عليها "Pardon" و"Sorry"وذلك بعد إعلان السلطات في المغرب، الاثنين، العثور على كل من السائحة الدنماركية لويسا جيسبريسن البالغة من العمر 24 عاما والسائحة النرويجية مارين اوليند البالغة من العمر 28 عاما مقتولتين بمنطقة إمليل.

وأكد مصطفى خلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية، الخميس، على اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بصلتهم في هذه القضية.

من جهته عبّر السفير الدنماركي في المغرب، نيكولاي هاريس في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر عن شكره العميق لرسائل التعاطف، حيث قال: "أود أن أعبر عن شكري للشعب المغربي ولكل مؤسساته على رسائل التعاطف والمواساة العديد التي وجهت لأسر وأقارب الضحيتين في حادث إمليل خاصة وللشعب الدنماركي".