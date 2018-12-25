امنستي: 37 قتيلا بمظاهرات السودان خلال أسبوع

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد.. ما هي "الدلّوكه"؟ وما هي أغاني "السيره" السودانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، الثلاثاء، إن 37 شخصا قتلوا خلال المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في السودان خلال الأسبوع الماضي.

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تقرير امنسي يأتي قبيل مظاهرات مخطط لها للمسير إلى القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، الخرطوم، الثلاثاء، وتأتي بعد سبعة أيام على انطلاق المظاهرات في البلاد والتي أشعل شرارتها ارتفاع الأسعار وخصوصا سعر رغيف الخبز بالإضافة إلى نقص الوقود.

وقالت سارة جاكسون، نائب رئيس امنستي لمنطقة شرق أفريقيا في بيان: "حقيقة أن قوات الأمن السودانية تستخدم القوة المميتة دوت تفريق ضد متظاهرين غير مسلحين يثير قلقا كبيرا".

ويذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، وعد في تصريحات، الاثنين بإصلاحات حقيقية شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.