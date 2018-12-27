أحزاب عراقية ترفض زيارة ترامب المفاجئة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- عبرت أحزاب سياسية عراقية رئيسية، الخميس، عن رفضها للزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بلادهم.

وقال حزب الدعوة الإسلامي الذي يدعمه الإيرانيون، وهو الحزب السياسي لرئيس الوزراء العراقي الحالي عادل عبدالمهدي، في بيان أصدره، الخميس، إن زيارة ترامب في يوم عيد الميلاد إلى أحد القواعد العسكرية العراقية وقعت "بطريقة لا تحترم سيادة الدولة أو معايير الدبلوماسية".

وأضاف الحزب: "ندعو جميع الشعب العراقي العظيم إلى الإعراب عن إدانتهم لزيارة المتعجرفة ترامب، ومطالبة المشرعين في مجلس النواب بإصدار قرار حازم لإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية من أرض العراق".

بدوره، قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق والزعيم الحالي لحزب النصر في بيان الخميس: "نعبر عن رفضنا للطريقة التي زار بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق، وهو أمر لا يتناسب مع المعايير الدبلوماسية. العلاقات مع الدول ذات السيادة".

وذكر العبادي أن "التعامل مع العراق وسيادته بهذه الطريقة سيضر بالعلاقات العراقية الأمريكية، ويجب أن تدرك دول المنطقة والعالم أن عراقا قويا وذو سيادة هو في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ودعا بيان إضافي نشره الحكيم الزاملي، وهو زعيم سياسي لحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، إلى انهاء الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وتناول الكيفية التي يسيطر بها التحالف حاليا على المجال الجوي لبلاده.

وقال الزاملي إنه "يجب أن ننهي صفحة ما يسمى التحالف الدولي، الذي يسيطر على المجال الجوي العراقي بحجة تتبع الخلايا الإرهابية؛ الأمر الذي جعل سلطات الطيران العراقية لا تعرف دخول الطائرات إلى مجالنا الجوي الدولي وقواعدنا الجوية العراقية"، لافتا إلى أن "الجنود الأمريكيين كانوا موجودين في بعض منها"، حسب تعبيره.

كان البيت الأبيض قد كشف، الأربعاء، عن زيارة مفاجئة لترامب وزوجته ميلانيا إلى العراق، للقاء القوات الأمريكية هناك وتوجيه الشكر لهم على خدمته، وذلك بمناسبة الكريسماس.

وفي أول زيارة له إلى جنود أمريكيين في مناطق صراع، قال ترامب، في قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب بغداد، إنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.