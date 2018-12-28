أحدث تعليق من السعودية بشأن التعديل الوزاري الأخير: كان متوقعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية، الجمعة، على الإعلان عن التعديل الوزاري الذي أقره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن سلسلة من الأوامر الملكية أصدرها الخميس.

وفي بيان تلقته CNN بالعربية من "مركز التواصل الدولي" التابع لوزارة الإعلام السعودية، قال المصدر السعودي المسؤول إن "التعديل الوزاري الأخير يأتي بعد أربع سنوات (هجرية) تقريبًا من تعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أول تعديل له منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2015. أربع سنوات هي المدة الطبيعية لمجلس الوزراء، لذلك كان من المتوقع التغيير".

أوامر ملكية سعودية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغييرات واسعة

وأضاف المصدر السعودي المسؤول أنه "تنص المادة 9 من قانون مجلس الوزراء السعودي على أن مدة ولاية مجلس الوزراء أربع سنوات، وفي نهاية هذا الأجل، يجب استبدال مجلس الوزراء أو إعادة تعيينه بأمر ملكي".

وتابع: "تم تصميم التعديل لضمان أن يكون لمجلس الوزراء أفضل مزيج من الخبرة والدراية الفنية لتلبية احتياجات المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة وتعزيز علاقاتنا مع الدول الصديقة حول العالم".

واستكمل بقوله: "أعلن الملك سلمان عدة تعيينات جديدة في التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي يشمل العديد من القطاعات الحكومية، بما في ذلك التعليم والأمن والشؤون الخارجية والإعلام وشؤون البلديات والسياحة"، لافتا إلى أنه "تم تعيين الوزراء وكبار المسؤولين الذين تركوا بعض المناصب في وظائف جديدة في خدمة المملكة. وتضمنت هذه الخطوة أيضًا إنشاء كيانات جديدة، مثل وكالة الفضاء السعودية واللجنة العامة للمعارض والمؤتمرات".