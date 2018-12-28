لندن (CNN)-- أجرت وكالة الأنباء الفرنسية مقابلة مع وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف، الجمعة، تحدث فيها عن موضوعات عدة من بينها قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن السياسة الخارجية لبلاده.

في السطور التالية رصد لـ7 تصريحات أدلى بها العساف الذي شغل منصبه الجديد، الخميس، وذلك خلال مقابلته الأولى مع وكالة الأنباء الفرنسية:

1. "... لا يمكنني أن أقول للإصلاح، لأن العلاقة بين بلدي والأغلبية الساحقة من بلدان العالم هي في حالة ممتازة، لذا بالطبع سأعمل بجد على مواصلة الجهود التي بُنيت على مدى سنوات عديدة، وأنا بالمناسبة، فخور جداً بمتابعة خطوات الملك فيصل والأمير سعود الفيصل في هذه المهمة المهمة".

2. "هناك العديد من التحديات، سواء الإقليمية أو الدولية. كما تعلم، المملكة العربية السعودية لاعب نشط للغاية في الساحة الدولية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. لذا، مرة أخرى، سنواصل جهودنا البناءة لتحسين العلاقة بين بلدنا، من ناحية، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3. "اسمحوا لي أن أؤكد وأؤكد نقطة واحدة - إن تعييني وتعيين الآخرين وإعادة تشكيل مجلس الوزراء لا علاقة له بقضية خاشقجي. موقفنا واضح جدا في هذا الشأن. لكنه جزء من تحول غير مسبوق للبلد نفسه - أنا متأكد أنك كنت شاهداً على العديد من التغييرات التي مرت بها المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية، وهذا واحد من هذه التغييرات. كانت القرارات متواصلة تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن كان آخرها الذي تم الإعلان عنه أمس هو إعادة تشكيل مجلس الوزراء.

4. "دعني أقول هذا وأؤكد عليه - إنه أمر مهم للغاية ... عادل الجبير كان يقوم بعمل رائع في هذا المنصب. لكنك تعلم أن وزارة الشؤون الخارجية في أي بلد، وخاصة في بلدنا مع العديد من المتطلبات والالتزامات، تحتاج فعلا عادل وأنا أيضا. عادل، كما ذكرت، مثل المملكة العربية السعودية وسيواصل تمثيل المملكة العربية السعودية في العديد من الأحداث والاجتماعات والمناقشات. عملي سيستمر في الغالب على هيكل الوزارة. وقد تم ذلك في وزارات أخرى، والآن جاء دور وزارة الشؤون الخارجية لجعلها أكثر كفاءة، والاستجابة في الوقت المناسب للاحتياجات والمتطلبات، لاستعراض تمثيل المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم. ولكن مرة أخرى، سيلعب عادل دورًا رئيسيًا - وفي الواقع، نحن نكمل بعضنا البعض. ولهذا لا علاقة له بكفاءته، وقد ثبتت فعاليته، ولهذا فهو مستمر في عضوية مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية.

5. "أريد أن أؤكد هذا مرة أخرى: الجميع يعترف بمواهب عادل وقدراته، وسيواصل القيام بذلك".

6. "نعم ، بالطبع ، قضية جمال خاشقجي أحزنتنا جميعًا والحكومة اتخذت إجراءات قوية في هذا الشأن. لكن بشكل عام، نحن لا نمر بأزمة. إننا نمر بتحولات، وقد تم تحويل البلد بأكمله، سواء كنا نتحدث عن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. لذا، فإن وزارة الشؤون الخارجية تمر بنفس الشئ الذي تمر به الوزارات الأخرى وسوف تعمل من أجل تحسين الكفاءة والفعالية خلال هذا التحول التاريخي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية الرئيسية في البلاد. وسوف يستغرق بعض الوقت. نحن لا نمر بأزمة، ويمكنك أن ترى أداء الاقتصاد هذه الأيام - نعم إنها ليست عالية كما كانت عليه من قبل، ولكن في أي بلد تتخذ فيه القرارات الكبرى، والقرارات العميقة، وبنية الاقتصاد، سوف تذهب من خلال هذا الانخفاض في الاقتصاد. لكننا متفائلون ونحن واثقون من أننا سنخرج من هذا النمو القوي للغاية، مع النمو المستدام، مع وجود اقتصاد مرحّب للمستثمرين، سواء كانوا من المملكة العربية السعودية أو غير ذلك.

7. "أود أن أقول إن خبرتي في الجانب الاقتصادي ستساعدني. في العديد من البلدان، تهيمن العلاقات الاقتصادية الآن على العلاقات الخارجية، وهذا بالطبع سيساعد ، ولكن يمكن أن أقول ، بكل تواضع، أن السنوات الطويلة من الخبرة ستساعدني في إدارة وزارة الشؤون الخارجية".