الشرطة السودانية تطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

الخرطوم، السودان (CNN)-- أطلقت الشرطة في السودان النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي دخلت فيه البلاد الاحتجاجات لليوم العاشر على التوالي.

وتركز المتظاهرون في المناطق السكنية بالعاصمة السودانية، وأحرقوا إطارات السيارات في الشارع، في أعقاب توجيهات من المنظمين الذين دعوا المتظاهرين إلى التجمع بالقرب من مساجدهم بعد صلاة الجمعة.

وهناك تواجد عسكري قوي في الخرطوم مع وجود عربات عسكرية كبيرة في الشارع، وشهدت CNN تمركز الجنود خارج البنوك ومحطات الوقود.

والخرطوم ليست سوى واحدة من 14 مدينة في جميع أنحاء السودان حيث تجري الاحتجاجات. ومن المتوقع أن تكون أكبر مظاهرة في عطبرة التي تقع على بعد 310 كيلومترات شمال العاصمة.