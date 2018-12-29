أفيخاي أدرعي يغرد عن سبب صمت حسن نصر الله: ماذا سيقول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساءل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، عن سبب صمت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، منذ إطلاق حملة "درع الشمال" ضد أنفاق الحزب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب أفيخاي: "لو كسر نصر الله صمته المربك منذ أن أصابته الصدمة في أعقاب انطلاق حملة درع الشمال ماذا سيقول؟ وهل سيطلب المساعدة التليفونية من صديقي الفارسي قاسم سليماني؟"، داعيا متابعيه إلى التغريد عبر المشاركة في وسم "#ليش_ساكت".

02:26 حصرياً.. كاميرا CNN داخل نفق حزب الله من لبنان إلى إسرائيل

وقال أدرعي: "نصر الله يحب الخطابات، يحب أن يهدد ويتوعد ويكذب فيها، ولكن منذ أكثر من شهر ونصف صار ساكت، هل مصيبة كشف وتدمير الأنفاق هي السبب؟"، مضيفا: "نصر الله عادةً يخطب أيام الجمعة، لكن منذ اكتشاف وتدمير أنفاقه ما زال يخطب في أيام الجمعة دون الكشف عن أي جمعة فيهون #ليش_ساكت"، حسب تعبيره.

وتابع: "#ليش_ساكت دعونا نغرد على الهاشتاغ ندعو {سماحته} للتغلب على فضيحة كشف الأنفاق وكسر الصمت"، حسب تغريدته.