أول تعليق من حركة حماس على شهادة مبارك في محاكمة مرسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق لها على شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"شكل قاطع"، ما ورد في شهادته.

وعلَّقت حركة حماس عبر موقعها الإلكتروني، السبت، على شهادة مبارك التي أشار فيها إلى "إرسال حركة حماس 800 عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني ٢٠١١"، حسب ما ورد على موقعها الإلكتروني.

واستهجنت حركة حماس في تصريح صحفي "الإصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية"، مجددة "التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر".

والأربعاء الماضي، دخل مبارك بخطى متثاقلة وشعر ضربه الشيب، قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، يتسند على عكازه بصحبة نجليه علاء وجمال؛ للإدلاء بشهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و28 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون".

وتعد هذه الجلسة هي الأولى في تاريخ مصر، التي يدلى فيها حاكم بشهادته بقضية متهم فيها رئيس آخر، كما تعد هي المرة الأولى التي يقف فيه الرئيس الأسبق مبارك ليدلي بشهادته في قضية، وليس مدانا وذلك منذ تخليه عن حكم البلاد في فبراير/ شباط عام 2011، وهي أيضا المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيسان بعضهما منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.