وكالة: مباحثات رفيعة بين روسيا وتركيا حول تطورات سوريا

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة موسكو، السبت، انطلاق مباحثات تركية روسية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين، ومسؤولين رفيعين، لمناقشة التطورات في سوريا.

ولفتت وكالة الأناضول الرسمية التركية الأنظار إلى أن الاجتماع ضم وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو.

وتضيف الوكالة أنه التقى الوزيران التركيان، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، نظراءهم الروس في مقر وزارة الدفاع بموسكو.

وفي كلمة قبيل انطلاق الاجتماع، قال أوغلو إن "هناك تعاونا وثيقا بين تركيا وروسيا وإيران في مسار أستانة حول سوريا"، مشيرا إلى أن "هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم هام بسوريا في العديد من المجالات، بما في ذلك العملية السياسية"، حسب وكالة الأناضول.

ويضيف أوغلو أن "زيارة الوفد التركي إلى روسيا ستتناول التطورات الأخيرة في سوريا"، موضحا: "سنبحث مع شركائنا الروس ما يمكننا القيام به في سوريا في المرحلة القادمة".

وتابع: "لقد أرسلنا الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل خاص، لأنه يولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع روسيا في القضايا الإقليمية".

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي إن "الاجتماع سيتناول وضع محافظة إدلب السورية"، مضيفا أنهم "سيبحثون أيضا انسحاب الولايات المتحدة المزمع من سوريا، والتطورات الأخيرة شرق نهر الفرات"، وفقا لما رصدته وكالة الأناضول.

وذكرت الأناضول أنه "يخطط الجانبان لإجراء مشاورات بشأن العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا".