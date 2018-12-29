وزير الخارجية الفيتنامي عن انفجار المريوطية: شعرت بالحزن العميق

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعرب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الفيتنامى فام بينه مينه عن حزنه جراء انفجار المريوطية الذي وقع في محافظة الجيزة جنوبي مصر، الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 من مواطني بلاده ومرشدهم السياحي المصري.

وفي حسابه عبر موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية الفيتنامي: "شعرت بالحزن العميق لمعرفة أن 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري فقدوا حياتهم وأصيب كثيرون بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في حافلتهم".

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفيتنامية تتابع مع عائلات الضحايا تطورات الحادث وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية أيضا على موقع "تويتر" إنها اقترحت على الحكومة المصرية منحها تأشيرات طارئة لأقارب الضحايا.