بماذا غرد البرادعي بعد "انفجار المريوطية" في مصر؟

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أعقاب حادث انفجار المريوطية الذي وقع بمحافظة الجيزة المصرية جنوبي البلاد، الجمعة، خرج الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، بتغريدة جديدة عبر حسابه على موقع "تويتر".

وتحدث البرادعي عن أنه "لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة"، مشددا على أن "احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أي اعتبار".

وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية فقد لقى "3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري مصرعهم، وأصيب 11 سائحا وسائق أتوبيس سياحي كان يقل 14 فيتناميا في انفجار عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة خلال مرور الأتوبيس".