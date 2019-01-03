في لقاء أردوغان وصالح..  توافق تركي عراقي على مكافحة الإرهاب 

اسطنبول، تركيا (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي برهام صالح إنهما سيتعاونان فى الحرب ضد الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، الخميس، أن "جماعات إرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني وجماعة كولن تهدد كل من تركيا والعراق".

وذكر أردوغان: "ندرك أنه من أجل أن ننجح في كفاحنا ضد الإرهاب يجب أن نعمل معا".

وتابع أردوغان بأن تركيا سوف تساهم في البنية التحتية بالعراق مع زيادة الجهود الأمنية هنا، فيما أعرب الرئيس العراقي عن تضامنه أيضا مع أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول.