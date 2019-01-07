إسرائيل تنفذ غارات على معسكر لحماس: سنتحرك ضد أي نشاط إرهابي في غزة

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غارات إسرائيلية على غزة رداً على وابل من الصواريخ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، عن تنفيذ غارات جوية على "أهداف إرهابية" داخل معسكر تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كاشفا عن السبب وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أغارت طائرة مقاتلة ومروحية حربية على عدد من الأهداف الإرهابية داخل معسكر تابع لمنظمة حماس الارهابية في شمال قطاع غزة ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية".

واعتبر أدرعي أن حركة حماس "مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل حماية مواطني إسرائيل، وهو مصمم على التحرك ضد أي نشاط إرهابي في قطاع غزة"، حسب قوله.