علاء الأسواني يغرد بـ5 ملاحظات عن حوار السيسي مع CBS: ارتباك وانحياز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— غرد الروائي والكاتب المصري علاء الأسواني، صباح الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "تويتر" بـ5 ملاحظات حول حوار شبكة CBS الأمريكية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وكتب الأسواني أن "برنامج CBS كشف عن: "تعاون السيسي الكامل مع إسرائيل"، مضيفا في إطار ملاحظاته عن الحوار أنه تطرق أيضا إلى "قدرة السيسي العجيبة على إنكار الحقائق".

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كما تحدث الأسواني عما سماه "ارتباك الديكتاتور عندما يواجه صحافة لا تخاف"، فضلا عن "الفشل الإعلامي والدبلوماسي الكامل للعاملين مع السيسي"، خاتما بملاحظته الخامسة التي لخصها في "انحياز معد البرنامج المريب للإخوان؛ لأنه قدمهم وكأنهم وحدهم ضحايا النظام"، حسب تعبيره.

كانت قناة "CBS" الأمريكية قد بثت، الأحد، الحوار الذي أجراه سكوت بيلي، أحد مذيعي برنامج "60 Minutes" مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو الحوار الذي قالت "CBS" إن السفارة المصرية في واشنطن طلبت رسميا عدم نشره.

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واستحوذ حوار السيسي مع CBS على اهتمام المتابعين على محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر، فيما توالت التعليقات التي جاء من بينها ما قاله الفنان المصري نبيل الحلفاوي: "على ملعب الـ CBS الأمريكية.. أسئلة هجومية من المذيع قابلها السيسي بأسلوب الهجمات المرتدة. وكانت كل هجمة مرتدة بجون. عاش يا ريس"، حسب تعبيره.